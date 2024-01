Salute 4 0 | per l’udito arriva MindEar | l’applicazione che riduce l’acufene

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Si chiama, e’ un’applicazione che potrebbe desensibilizzare il cervello al, il fastidioso fischio nell’orecchio noto anche come “tinnito”. A svilupparla gli scienziati dell’University College London Hospital, e dell’Universita’ di Auckland, che hanno pubblicato un articolo sulla rivista Frontiers in Audiology and Otology per rendere noti i risultati del proprio lavoro. Il team, guidato da Fabrice Bardy, ha reclutato 30 pazienti con acufene che sono stati sottoposti alla terapia, basata sull’utilizzo del. Stando a quanto emerge dall’indagine, circa due terzi del campione ha sperimentato un miglioramento clinicamente significativo., spiegano gli esperti, e’ una problematica clinica che si manifesta in circa una persona su quattro. Si sviluppa più frequentemente negli anziani, ma ...

Si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero dellae Iss. Scende ... L'incidenza più elevata è stata riportata nella Regione Lazio (61 casi100.000 abitanti) e la ...Così il direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della, Francesco Vaia , ... a mettere in campo ogni azione organizzativa e di comunicazione, soprattutto sul territorio,...Roma, 12 gen - La segretaria del Pd Elly Schlein sarà domani -sabato 13 gennaio- in Abruzzo per il primo appuntamento territoriale sui luoghi della salute, per toccare con mano i problemi e le condizi ...CUNEO CRONACA - Si è tenuto il primo dei due Super-G femminili in programma ad Altenmarkt-Zauchensee (Austria), recupero di quello non disputato a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mond ...