“Saluta tutti e se ne va” Ma la notizia sul Grande Fratello non sconvolge inquilini e pubblico

Leggi su tuttivip

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Manca poco e, finalmente, in poco più di ventiquattr’ore Alfonso Signorini darà inizio alla 31esima diretta del2023 e i temi da affrontare come al solito non mancheranno e in più si fanno sempre più critici. Un televoto di massa questa settimana ed i sondaggi prevedono una sorpresa, colpo di scena. Dallo scorso settembre, quando il2023 è cominciato, Beatrice Luzzi ha stracciato, e con grandissima facilità, qualsiasi avversario. Cosa che fino a questo momento non è mai cambiata. L’unica a raggiungere spesso il secondo posto è Perla Vatiero però con percentuali basse in confronto. E domani?, lasul prossimo concorrente che esce Era da tempo che non si vedeva un televoto di tale portata. Nuovi e ...