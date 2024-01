Salto con gli sci | qualificazioni Wisla | primo posto per Lanisek | tre azzurri superano il taglio

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Terminata la Tourneée dei Quattro Trampolini, la Coppa del Mondo maschile dicon gli sci si sposta in Polonia a. Nella gara di qualificazione odierna svetta lo sloveno Anze, che chiude alcon 148,4 punti, distanziando di oltre 8 lunghezze il tedesco Andreas Wellinger secondo classificato. Terzoper l’altro sloveno Lovro Kos. Settimo il leader della classifica Stefan Kraft, mentre il vincitore dei Quattro Trampolini Ryoyu Kobayashi è ottavo. Per quanto riguarda l’Italia, arriva un buon bottino, con la qualifica di tre atleti. Ilè Alex Insam, che chiude in venticinquesima posizione, mentre Giovanni Bresadola è trentasettesimo. L’ultimo azzurro qualificato è Francesco Cecon, che ha finito la gara in quarantottesima posizione. ...

