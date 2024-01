Salerno | neonato di 3 mesi positivo alla cocaina | è grave

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nella notte di martedì, un bimbo di treè stato ricoverato all’ospedale Ruggi d’Aragona di, dove i medici del Ruggi sono intervenuti ripristinando i parametri vitali e riscontrando la positivitàdroga dal test delle urine. La madre – come riporta Rai News – sarebbe un’assuntrice di stupefacenti. Non si esclude, dunque, che la trasmissione possa essere avvenuta attraverso l’ttamento. Il caso è stato segnalato agli agenti della Polizia di Stato che sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Segui ZON.IT su Google News.

