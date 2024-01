Salernitana | Inzaghi | “Voglio continuare a vedere una squadra che lotta”

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’allenatore dellaFilippoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli: “la miachee combatte dall’inizio alla fine. Nelle ultime partite avremmo meritato molti punti in più e le prestazioni offerte devono darci carica e autostima. I ragazzi stanno bene fisicamente ed è bello allenarli. Servirà la partita perfetta perché affrontiamo unaformata da grandi campioni. Dobbiamo fare una grande gara, è un derby e vorremmo regalare una bella partita ai nostri tifosi“. Il tecnico ha poi proseguito: “Siamo in emergenza a centrocampo e stiamo provando diverse soluzioni. In porta rientrerà Ochoa, ho fatto i complimenti a Costil che ha fatto molto bene in questo ...