Sabato De Sarno spiega la sua prima collezione maschile

(Di venerdì 12 gennaio 2024) In una fredda giornata di gennaio, il vasto campus di Gucci alla periferia di Milano è immerso nella quiete. Sono arrivato, a quanto pare, durante l'orario di punta del pranzo e tutti sono in mensa. Tuttavia, la tensione che si respira è alta. Tra due giorni, il nuovo direttore creativo del marchio,De, aprirà la settimana della moda milanese con la suasfilata. In un corridoio dipinto nella nuova tonalità di rosso lucido, quasi sanguigno, incontro lo stilista nel nuovo e ordinato ufficio. Ci sediamo su un grande divano bianco eDesi scusa subito per il proprio inglese. Lui è di Napoli e dopo avere trascorso le vacanze insieme alla sua famiglia è lavolta che lo parla in tutto l'anno. Ha bisogno di studiare per affrontare ...

Non abbiamo dovuto aspettare fino a gennaio per vedere i primi look di Sabato De Sarno per il menswear di Gucci . L'altra sera, il nuovo direttore ... (gqitalia)

Chi ha amato la collezione donna con la qualeDeha debuttato, 4 mesi fa, alla direzione creativa di Gucci , amerà allo stesso identico modo, e forse anche di più, anche quella maschile con la quale si è appena aperta la 4 giorni di ...Milano Moda Uomo cala il suo asso nella manica con l'evento che apre la fashion week, l'attesa sfilata di Gucci nella nuova era diDe, che sceglie per il suo primo show dedicato al menswear la Fonderia Carlo Macchi in via Cosenz. Una location senza orpelli, quasi brutalista, per mettere in risalto una collezione ...Venerdì pomeriggio, Sabato de Sarno ha aperto con Gucci la settimana delle passerelle di moda maschile di Milano. La prima collezione per l’uomo disegnata dal nuovo stilista della maison fiorentina è ...Al via la 4 giorni di sfilate dedicate alla moda maschile per il prossimo Autunno-inverno. I giochi si aprono con Gucci: per la sua prima prova al maschile, il direttore creativo Sabato De Sarno manda ...