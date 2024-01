Sabato De Sarno spiega la sua prima collezione maschile

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) In una fredda giornata di gennaio, il vasto campus di Gucci alla periferia di Milano è immerso nella quiete. Sono arrivato, a quanto pare, durante l'orario di punta del pranzo e tutti sono in mensa. Tuttavia, la tensione che si respira è alta. Tra due giorni, il nuovo direttore creativo del marchio,De, aprirà la settimana della moda milanese con la suasfilata. In un corridoio dipinto nella nuova tonalità di rosso lucido, quasi sanguigno, incontro lo stilista nel nuovo e ordinato ufficio. Ci sediamo su un grande divano bianco eDesi scusa subito per il proprio inglese. Lui è di Napoli e dopo avere trascorso le vacanze insieme alla sua famiglia è lavolta che lo parla in tutto l'anno. Ha bisogno di studiare per affrontare ...