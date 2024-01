Rubata statua della Madonna | arriva il biglietto dissacratorio dei ladri

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Un furto che ha destato scandalo, anche per il provocatorioche successivamente ihanno lasciato. Una presa in giro da parte di chi aveva sottratto laVergine Maria, che sconfina nel. Il tutto è successo a Cesena. Cerchiamo di capire, nel dettaglio, di cosa si è trattato.e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... nella sua austera e solenne imponenza, alla benedicentedi Garibaldi alla Rotonda dei Mille,... Manca poco dopo il 2 a 1 su pallaa Jovic preso in contropiede. Ancora va il russo su Holm ..."Chiedo scusa per lo stupido gesto, vogliate riportarlo al suo posto": con un biglietto di poche righe ladi Gesù Bambino è stato trovata questa mattina sul gradino della chiesa parrocchia san Giovanni Battista di Orbassano. Il furto, nella notte di Capodanno, quando qualcuno si è avvicinato alla ...Rubata la statua del Bambin Gesù, vandali sacrileghi in azione in piazza Gramsci, a Villa Sant’Antonio. Il ‘rapimento’ ...Torna a nuovo splendore la storica statua di San Potito che sarà mostrata al pubblico domenica mattina, dalle ore 9.30, con una manifestazione organizzata dal Comitato ...