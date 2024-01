Ruba zaini da auto parcheggiata | Arrestato

(Di venerdì 12 gennaio 2024) È scattato l’arresto per furto aggravato nei confronti di un uomo, di nazionalità straniera, che aveva appena sottratto 5da un’in sosta in prossimità dell’ufficio anagrafico centrale di Via Petroselli, dopo aver infranto un finestrino con la punta di un trapano. Sorpreso da una pattuglia del I Gruppo Centro Storico della Polizia di Roma Capitale, il soggetto ha tentato la fuga, ma, inseguito dagli agenti, è stato prontamente bloccato e accompagnato presso gli uffici per gli accertamenti di rito. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario, un turista straniero, che si è congratulato con le pattuglie per l’operato svolto. È quanto si legge nella nota della Polizia Locale di Roma. (Com/Red/Dire) Ricordiamo che l’indagato è da ritenere presunto innocente fino a sentenza definitiva

La partita viene aperta da un gol in parte molto bello, in parte fortunoso a opera di Gaia... Soltanto all'ultimissima azione del tempo Viola Rabbionepalla sulla trequarti e va a segnare ...... approfittando della fretta e della distrazione della vittima, si avvicina al tavolo del locale evelocemente gli oggetti lasciati inavvertitamente lì, come borse,, portafogli o altri ...Ruba zaini in pieno giorno da un'autovettura parcheggiata usando un trapano. Arrestato dalla polizia di Roma Capitale ...La vittima ha denunciato l'episodio avvenuto in una profumeria di via Sciuti. "Si è finta una cliente, mentre le preparavo il prodotto nel retrobottega mi ha detto che voleva vedere qualcosa in vetrin ...