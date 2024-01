Rtl 102 5 è la radio più ascoltata d’Italia | seguita ogni giorno da 6 025 000 persone

“Non mi piace quando attaccano figli e mogli per motivi politici. Io non ho mai fatto mezzo favore a nessuno, gli appalti vanno ai più bravi, conta ... (ilfattoquotidiano)

"Tutti si chiedono perché Totti non risponda ", ha affermato il giornalista Gabriele Parpiglia, replicando ad alcune domande durante il programma radiofonico Password , su.5. "Da un lato c'è ...Secondo l'indagine, è.5 la radio più ascoltata nel nostro Paese , seguita ogni giorno da 6.025.000 ddi persone, con il secondo posto del podio occupato da Radio Deejay che ottiene, invece, il ...Crese la radio: sono 36.343.000 gli ascoltatori nel giorno medio in Italia nel 2023, in crescita rispetto ai 33.809.000 dell'anno precedente ...Da sabato 13 gennaio, dalle 8:00 alle 9:00, il giornalista del Corriere della Sera sarà in onda su RTL 102.5 insieme a Luigi Santarelli A partire dal 13 gennaio 2024, Beppe Severgnini sarà in onda su ...