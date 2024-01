Rotolini con spinaci e mousse di tonno | un secondo leggero e saporito!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Le crêpes disono già di per se un piatto nutriente e genuino. Se poi come ripieno usiamo unadivedrete che il loro gusto sarà ancor più saporito, confermandosi un piattoe salutare. Possiamo farcirle come preferiamo ovviamente, sono deliziose anche con prosciutto e formaggio, pomodoro e mozzarella, ricotta e noci (in questo caso, trito le noci nel robot da cucina e le mescolo con il formaggio prima di spalmarle sulla crêpes). Sono semplicissime da preparare e restano elastiche e morbide, anche una volta raffreddate completamente! Quindi, volendo, una volta pronte, possiamo anche cuocerle in forno con della besciamella, un po’ di sugo, scamorza e del parmigiano, oppure creare dei cannelloni con ricotta e salmone o ancor meglio ripieni di ragù. Ma oggi andremo a preparare dei ...