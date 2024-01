Rosa e Olindo | 3 domande ai colpevolisti

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Finalmente sembra che vi sia un giudice a Berlino anche perRomano eBazzi, condannati sulla base di prove a dir poco labili per la strage di Erba, perpetrata l’11 dicembre del 2006. Si tratta a mio avviso di un colossale errore giudiziario che, ahinoi, rappresenta solo un anello della lunga catena di ingiustizie che, guarda caso, sembrano colpire in modo infallibile i malcapitati di turno quando, loro malgrado, hanno la sfortuna di finire sotto gli spietati riflettori dei media nazionali. Come ho avuto modo più volte di scrivere, soprattutto chi segue l’informazione che si occupa di cronaca giudiziaria parte tendenzialmente da un presupposto colpevolista – della serie: se lo hanno indagato/incriminato vuol dire che qualcosa di grave deve aver commesso. Si tratta di un evidente retaggio culturale che affonda nella notte dei tempi, con il ...

Venerdì 12 gennaio a mezzanotte su Rai 1, Tv7 presenta " con un documento in esclusiva - l'analisi dei nuovi elementi, secondo la difesa, a favore diRomano eBazzi e i dubbi sulle prove ...... dopo il via libera all'udienza per la discussione sull'istanza di revisione della sentenza con cui sono stati condannati all'ergastoloRomano eBazzi. L'udienza si terrà il 1° marzo a ...“Sono 17 anni che non abbiamo diritto di parola, che nessuno ascolta quello che noi diciamo ad alta voce dal 10 ottobre del 2007 quando abbiamo ritrattato le nostre false confessioni”. Firmando anche ...Per motivare come non fossero genuine le confessioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi (poi ritrattate) per la strage di Erba i loro difensori alla richiesta di revisione della sentenza hanno ...