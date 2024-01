Roma | ti ricordi Borja Mayoral? È rinato al Getafe e ora lo vuole l' Arsenal

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Stagione da sogno quella che sta vivendo in Liga l'ex attaccante della. Lo spagnolo, anni 26, è il re dei bomber del suoche sogna la Copa del Rey e un posto in Europa per ...

DONCASTER ( Inghilterra ) - Terzo successo consecutivo per la Nazionale Under 20 allenata da Alberto Bollini . Gli Azzurrini hanno battuto per 3 - 0 ... (247.libero)

Stagione da sogno quella che sta vivendo in Liga l'ex attaccante della, Borja Mayoral . Lo spagnolo, anni 26, è il re dei bomber del suo Getafe che sogna la Copa del Rey e un posto in Europa per il prossimo anno. Al momento sono 14 i suoi gol di cui 12 in Liga, ...Paulo Dybala non ha lesioni muscolari. L'attaccante della, uscito dopo il primo tempo del derby di Coppa Italia perso 1 - 0 contro la Lazio, si è ... [email protected] (Web Info) TI...Stagione da sogno quella che sta vivendo in Liga l'ex attaccante della Roma, Borja Mayoral. Lo spagnolo, anni 26, è il re dei bomber del suo Getafe che sogna la Copa del Rey e un posto in Europa per ...I frammenti della Forma Urbis, monumentale mappa in pietra di età severiana, hanno trovato posto nel Museo omonimo inaugurato l’11 gennaio all’interno del Parco Archeologico del Celio ...