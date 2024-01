Roma | padre violenta per tre anni la figlia di 10 anni | arrestato dopo la denuncia della madre

Leggi su open.online

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Un uomo di 46di origini rumene è statocon l’accusa di averto ladi 10. Abusi che avrebbe perpetrato ai dminorenne per tre. Succede a San Cesareo, in provincia di, e gli abusi sarebbero iniziati nel 2020. A far scattare le indagini è stata ladell’ex moglie con cui l’uomo era separato da alcuni. Secondo quanto ricostruito, le violenze sessuali avvenivano durante gli incontri che il 46enne svolgeva regolarmente per vedere la. In questi incontri era presente anche il secondo figlio dell’ex coppia che veniva, però, fatto ...