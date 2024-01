Roma | nuova pista per Renato Sanches | lo chiama Fernando Santos

Terremoto in casa Roma , dopo le dimissioni di Pinto . scatta to il casting per individuare il suo erede: tutti i nomi. Una rivoluzione in piena regola ... (serieanews)

Martedì 16 gennaio Deloitte inaugura la nuova sede in via Veneto. l’edificio , nato dal recupero dell’ex palazzo prima dell’IRI e poi di Fintecna, ... (impresaitaliana)

, rimarcano le stesse fonti, continua a lavorare per tenere bassa la tensione nel Mar Rosso ed ...che questa missione possa avere competenze più larghe oppure dar vita addirittura ad una...Il Ministro degli Esteri, Antonio, Tajani, ha spiegato cheera stata avvertita da Washinton ...e chiederemo anche che questa missione possa avere competenze più larghe oppure dare via a una...La Roma può salutare Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, di proprietà del PSG, è infatti entrato nel mirino del Besiktas, che vuole portarlo in Turchia.Il classe 2006: "Da nove anni questa maglia per me significa orgoglio, emozione, tradizione, responsabilità. Da quel giorno è la mia seconda pelle" ...