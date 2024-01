Roma | l’esito degli esami sull’infortunio di Dybala | le ultime in vista del Milan

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Arrivano buone notizie in casaindella partita del campionato di Serie A contro il. La squadra di José Mourinho è reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio e il secondo tempo è stato condizionato dall’infortunio di. Il calciatore argentino si è sottoposto ad una risonanza ed il risultato ha confermato l’assenza di lesioni. La ‘Joya’ aveva accusato un problema alla coscia sinistra che si è confermato solo un semplice sovraccarico. Il calciatore rimane comunque in dubbio per la partita di San Siro contro il, più probabile il rientro in casa contro il Verona. L'articolo CalcioWeb.