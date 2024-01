Roma | le statistiche parlano chiaro | Mourinho ‘catastrofico’

(Di venerdì 12 gennaio 2024), leche riguardano l’allenatore Josémolto: dati a dir poco “catastrofici” Quella di mercoledì sera, in Coppa Italia, molto probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Almeno tra i tifosi ed il loro allenatore, José. Perdere un derby, si sa, non è affatto un qualcosa che si può digerire facilmente. Specie se in due anni e mezzo ne hai persi quattro contro la rivale di sempre, la Lazio. Una sconfitta, quella rimediata pochi giorni fa, che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia. Un’avventura che è così terminata ai quarti di finale. Lesu José(Foto LaPresse) Notizie.comLa maggior parte dei tifosi, che prima ...

... la grandezza storica die i suggestivi canali di Venezia. Questo pacchetto offre una perfetta ... Ledi viaggio mostrano una crescente preferenza per i viaggi ferroviari in Europa, ...abbiamo bisogno di gente molto motivata', 'Con Mou fino all'inferno, Mourinho tutta la vita', 'Quando si creanodi questo tipo bisogna anche mostrare le rose a disposizione. Lei ...Sarrismo o Sarri Ball, chiamatelo come volete. Ciò che abbiamo visto mercoledì all'Olimpico non ha prezzo. La Lazio batte la Roma su tutti i punti possibili: sul piano ...Pronostici Serie A 2023-24 20a giornata. Tutte le partite del campionato di calcio italiano del 13-16 gennaio in un click.