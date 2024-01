Roma | incendio in appartamento a Tor De Cenci | salvate 4 persone

(Di venerdì 12 gennaio 2024) CRONACA DI– (Agenzia Nova) – Une’ scoppiato questa mattina all’interno di unin zona Tor De, nella periferia sud di. E’ successo poco dopo le ore 9, quando le fiamme hanno avvolto l’abitazione al terzo piano di una palazzina di otto in via San Lorizzo. Il rogo, successivamente, ha coinvolto anche l’di fronte e quello al piano superiore. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Servendosi di due autoscale, due autobotti, del carro autoprotettori, i pompieri hanno tratto in salvo 4, che sono state successivamente soccorse dagli operatori del 118 e trasportate al pronto soccorso. Sul posto presenti anche le forze dell’ordine.

L’ Incendio di un compattatore Ama ha creato non poca paura nella serata di ieri nella centralissima via del Corso a Roma . In un periodo di festività ... (ilcorrieredellacitta)

torna l'incubo dell'emergenza rifiuti. "Episodio gravissimo", è panico In via precauzionale sono state fatte evacuare 2 palazzine. L'ha causato danni significativi agli appartamenti ...... a,diverse squadre VVF (N.3 Aps, n.2 autoscale,n.2 autobotti, carro teli, carro autoprotettori, squadra Saf) oltre al funzionario di guardia ed il capo turno provinciale ,per...Un incendio si è sviluppato nella mattina di venerdì Vicoli di Roma, il più stretto misura 122 cm: dove si trova Vicoli di Roma qual è il più stretto, alla scoperta della via più esigua della Capitale. Storia, dove si trova, come raggiungerla ...