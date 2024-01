Roma | escluse lesioni per Dybala | la decisione in vista del Milan

Buone notizie in casa Roma : la risonanza di oggi ha confermato quanto già l'ecografia di ieri aveva evidenziato, ovvero l'assenza di lesioni per ... (247.libero)

Roma : escluse lesioni per Llorente - ma salta Coppa Italia

I controlli a cui è stato sottoposto Diego Llorente hanno escluso lesioni. In ogni caso il calciatore verrà valutato giorno per giorno e non riuscirà ... (247.libero)