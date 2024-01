Roma | escluse lesioni Dybala | ma è in dubbio per Milano

La Roma non avrà a disposizione Diego Llorente per il derby di Coppa Italia contro la Lazio. I controlli a cui si è sottoposto lo spagnolo hanno ... (sportface)

I controlli a cui è stato sottoposto Diego Llorente hanno escluso lesioni . In ogni caso il calciatore verrà valutato giorno per giorno e non riuscirà ... (247.libero)

Buone notizie in casa: la risonanza di oggi ha confermato quanto già l'ecografia di ieri aveva evidenziato, ovvero l'assenza di lesioni per Paulo Dybala. Il calciatore era stato costretto a uscire nell'intervallo ...... riservata invece alle spese, ex art. 15 del dpr 633/1972, dall'applicazione dell'imposta ... Credito di imposta, Uk e Italia A Londra la verifica fiscale dura 6 settimane a6 anni ...Sospiro di sollievo per Paulo Dybala. L’argentino, reduce dal problema muscolare alla coscia sinistra accusato durante il derby di Coppa Italia, si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha ...Buone notizie per la Roma: la risonanza a cui è stato sottoposto oggi Paulo Dybala ha confermato quanto mostrato dall'ecografia di ieri. Non ci sono lesioni muscolari al flessore, solo un sovraccarico ...