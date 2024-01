rocchi | gasperini? da un mio arbitro non ho mai sentito dire | ' faccia di merda'

1., DURISSIMA REPLICA A: 'RISPETTO NESSUNO DI NOI HA MAI DETTO 'FACCIA DI M...'' Da www.corrieredellosport.it gianlucanel centro var di lissone 1 Dopo le parole di...E' difficile, ammette poi il designatore degli arbitri, pensare che Di Bello sia maleducato, come sostenuto dadopo Milan - Atalanta. Inoltre, evidenzia ancora, nelle ultime due ..."C'è a terra qualcuno… No, aspetta. Fischia, ma fischia santo cielo". Inizia così, non proprio nel più sereno dei modi, il dialogo sull'intervento ...Otto errori gravi su settantotto interventi del VAR nel girone d'andata. È questo il bilancio tratteggiato da Gianluca Rocchi, responsabile della CAN A e B, nella conferenza stampa ...