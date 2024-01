Rocchi | «Nel derby di Coppa Italia c’era uno dei migliori arbitri al mondo ed è stato insultato»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il designatore arbitraleha preso le difese deglie del Var in conferenza da Coverciano. «Sentiamo parlare di mancanza di rispetto (ndr si riferisce alle parole di Sogliano dopo Inter-Verona), ma il rigore poi non l’hanno sbagliato Nasca o Fabbri»vuole tutela per gli«Chiedo ai tesserati di avere un atteggiamento diverso nei confronti deglie alla giustizia sportiva di essere davvero dura. Non possiamo essere noi i Carabinieri sul terreno di gioco e poi certa gente la rivediamo subito in campo. Ildi? In campouno deialed è. Una cosa indecente. ...