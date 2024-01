Rocchi invoca la censura arbitrale | «Vietato parlarne per 12 ore dopo ogni partita»

(Di venerdì 12 gennaio 2024)non ne può più. Ha sbottato. “Non siamo più disposti a sopportarecosa che viene detta sugli arbitri”. E anzi rilancia con una proposta dia tempo: “parlare degli arbitri nelle dodici ore successive ad. E’ una mia richiesta, sicuro, poi non dipende da noi. Non parlare degli arbitri nelle dodici ore successive allavorrebbe dire limitare le polemiche del 90%”. Insomma il designatore, evidentemente stanco delle polemiche, vorrebbe tagliare il problema alla radice: che non se ne parli a caldo, così i casi si sgonfiano, secondo lui., pur di togliere di dosso ai colleghi le pressioni accetterebbe anche l’introduzione del Var a chiamata: “Dal mio punto di vista, ci alleggerirebbe di responsabilità, ...

Sulla carta era una gara di seconda fascia quella assegnata dal designatoreall'arbitro Marcenaro ma sul campo la partita tra Milan ed Empoli a San Siro non è scivolata ...con De Winter e......avrebbe dovuto essere una gara di seconda fascia Milan - Salernitana che il designatoreha ... Questi gli episodi da moviola : al 64' Theo Hernandezun calcio di rigore per contatto con ...Gianluca Rocchi sbotta nella consueta conferenza stampa di metà stagione degli arbitri: "Nessuno creda che vociare a caso serva per ottenere risultati. Più che ammettere gli errori cosa dobbiamo fare