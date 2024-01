Rocchi e il presidente dell’Aia alzano la voce | “non accettiamo offese agli arbitri”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Si avvicina la 20ª giornata del campionato di Serie A e un argomento caldissimo è quello delle decisioni arbitrali. Gli attacchi sono stati pesantissimi ed i vertici hanno deciso di prendere in mano la situazione. “Io e glisiamo persone perbene, se il problema sono io sono pronto a farmi da parte. Qualche errore l’avevamo messo in preventivo e ci stiamo lavorando, ma dietro un errore non c’è mai altro, non ammettiamo mancanza rispetto”. E’ lo sfogo del designatore arbitrale Gianlucadurante l’incontro a Coverciano. “Nonmai piùda tesserati come contro Orsato, oppure quanto accaduto nel tunnel di Salerno. Chiedo un comportamento diverso e alla giustizia sportiva di essere più dura”. La reazione del“Non capisco tutti questi ...

... ma il rigore poi non l'hanno sbagliato Nasca o Fabbri "vuole tutela per gli arbitri " ...ma dietro un errore non c'è mai nulla di più di un errore " In conferenza ha parlato anche il...Ildell' Aia Carlo Pacifici ha rilanciato: per lui il bilancio degli arbitri italiani della prima metà della stagione è positivo . Il designatorein difesa degli arbitri ....Gianluca Rocchi sbotta nella consueta conferenza stampa di metà stagione degli arbitri: "Nessuno creda che vociare a caso serva per ottenere risultati. Più che ammettere gli errori cosa dobbiamo fare