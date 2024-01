Rocchi | 'Bastoni-Duda | sbagliano sia Fabbri che Nasca | ecco perché Errore grave in Inter-Verona'

Un esempio Il gol dell'Inter contro il Verona andava annullato per il contatto trae Duda, ma " continua" non è ammissibile il clima che si è creato attorno a noi. Senza la severità ......segnalazione del tocco deò nerazzurroa Duda e dal successivo gol vittoria per i nerazzurri realizzato da Frattesi. Durante le due ore di incontro con i media, il designatore Gianluca...Duda è a terra a causa del colpo ricevuto da Bastoni, poco dopo Frattesi realizzerà la rete ... Non è così, come spiegato dallo stesso designatore Rocchi a corredo di una settimana di obiezioni, ...Il designatore dell`AIA Gianluca Rocchi, intervistato da Sky, ha parlato dell`ormai notorio episodio del fallo di Bastoni su Duda in Inter-Verona: `Fabbri non percepisce.