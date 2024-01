Rob Lowe dà un consiglio a Robert Downey Jr | Se ti rivogliono nel MCU fatti pagare miliardi di dollari

L'attore Rob Lowe ha raccontato di aver perso il ruolo da protagonista in Footloose in favore di Kevin Bacon. Negli anni '80 Rob Lowe faceva parte ... (movieplayer)

Dopo il video di scuse per l'affaire Balocco la perdita di follower non si è arrestata, arrivando a 98mila in una settimana (vanityfair)

Margot Robbie è V for Vendetta - il costume di Halloween 2023 è strategico (FOTO)

Margot Robbie ha indossato la maschera di V for Vendetta per Halloween 2023: un costume strategico, per non essere riconosciuta, anche se alcune ... (cinemaserietv)