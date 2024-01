River Plate | UFFICIALE | firma il figlio di un ex Roma

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Nicolas Fonseca,dell’ex giocatore dellaDaniel Fonseca, ha ufficialmenteto per il. Il comunicato Nicolas Fonseca,dell’ex giocatore dellaDaniel Fonseca, ha ufficialmenteto per il. Il comunicato COMUNICATO – Questo sabato, prima dell’inizio della preseason 2024, Nicolás Fonseca hato il suo contratto fino al 31 dicembre 2027 ed è diventato un nuovo calciatore del. Fonseca, nato il 19 ottobre 1998 in Italia (dove all’epoca giocava suo padre, Daniel Fonseca, anche lui nelnel 2002), lavora come centrocampista centrale e proviene dal Montevideo Wanderers. Al ...

Nicolas Fonseca, figlio dell'ex giocatore della Roma Daniel Fonseca, ha ufficialmente firmato per il. Il comunicato Nicolas Fonseca, figlio dell'ex giocatore della Roma Daniel Fonseca, ha ufficialmente firmato per il. Il comunicato COMUNICATO - Questo sabato, prima dell'inizio ...Ex calciatore, adora Messi e il. Competente, un fiore all'occhiello del programma. Da una sua lettura delle situazioni anche a livello tecnico tattico con sottolineature e, a volte, ...Nel Paese in cui l’elezione del massimo dirigente della squadra di Buenos Aires ha (quasi) la stessa valenza di quella del presidente della nazione, Milei ...Si tratta di un centrocampista, figlio di un grande ex di Cagliari, Napoli, Roma e Juventus. Anche il River Plate è tra le squadre in cui ha giocato il suo papà ...