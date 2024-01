Ritorno di un amato ballerino di Amici come professionista del programma

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Non solo la spiegazione sul ritiro di Mew e Matthew e le urla di una signora del pubblico contro Alessandra Celentano, durante la registrazione dic’è stato anche un graditissimo. Stando alle anticipazioni di Superguida Tv, Sebastian Melo è tornato adnelle vesti died ha fatto il suoback per mostrare la coreografia che la Celentano ha assegnato a Nicholas Borgogni: “Sebastian torna a far parte dei professionisti di23.è entrato in studio? Nicholas ha dovuto svolgere la prova che gli ha affidato Alessandra Celentano e la dimostrazione è stata fatta proprio da Sebastian“. Bentornato Sebastian! Scusate non riesco a smettere di pensare al fatto che finalmente abbiamo undi modern uomo per i ...