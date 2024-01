Riscatto laurea 2024 | tutte le novità | dai costi alle agevolazioni i calcoli e i vantaggi

Il 2024 segna la prosecuzione dell'importante opzione offerta dall'INPS per ildella, un meccanismo cruciale per chi mira a un'uscita anticipata dal lavoro attraverso l'incremento dell'anzianità contributiva. Originariamente introdotto nel 1997 , questo strumento ...Riscattare gli anni dellaper lasciare il lavoro in anticipo è un lusso che solo pochi possono permettersi. Tutti i vantaggi e i dubbi su una misura che non riesce a trovare fondi per la riduzione dei costi. Ma conviene ...Il 2024 segna la prosecuzione dell’importante opzione offerta dall’INPS per il riscatto della laurea, un meccanismo cruciale per chi mira a un’uscita anticipata dal lavoro attraverso l’incremento dell ...Anche per il 2024 vale il principio secondo cui gli anni della laurea torneranno utili. L'Inps ha deciso di attivare anche per l'anno appena iniziato l’opzione di riscatto ...