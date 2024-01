Righetto | l’eroe bambino di Roma | come mai?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è una maschera dipiuttosto celebre, ma il giovane 12enne è esistito davvero. La sua storia senza tempo.è piena di maschere popolari. Rugantino è uno dei più celebri personaggi, ma ci sono anche altre icone che hanno fatto la storia della Città Eterna. Una di queste è esistita veramente: si chiamava, per tutti Enrico, ma il diminutivo che gli davano amici e conoscenti risultava essere più incisivo. La sua vicenda fu talmente epica che, con lo stesso nome, si definiscono – in dialettono – i giovani che giocano per strada o in piazzetta. Lui era un ragazzo volenteroso che lavorava presso un forno dove faceva praticapanettiere. Dormiva anche lì dentro perchè il proprietario dello stabile gli aveva dato il benestare. Insieme al piccolo Enrico c’era ...