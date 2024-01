Riassunto | Altium lancia BOM Portal di Altium 365 | chiudere il divario tra i team di progettazione e approvvigionamento

(Di venerdì 12 gennaio 2024) SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–, LLC (ASX: ALU), un leader globale nei sistemi didi prodotti elettronici, annuncia il lancio del BOMall’interno della piattaforma365. Il BOMè progettato per migliorare drasticamente la collaborazione tra idi, offrendo un approccio unificato alla gestione delle distinte base (Bills of Materials, BOM) nelladi prodotti elettronici. I professionisti dell’ora hanno la visibilità nei prossimi modelli prima che vengano rilasciati, consentendo loro di rilevare eventuali problemi nelle fasi iniziali del processo di sviluppo. Entrambi i ...

Continua a leggere365 effettua l'integrazione con Z2Data per fornire una soluzione completa per la gestione dei rischi e dei dati dei componenti Business Wire Business Wire - 10 ...Continua a leggere365 effettua l'integrazione con Z2Data per fornire una soluzione completa per la gestione dei rischi e dei dati dei componenti Business Wire Business Wire - 10 ...SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Altium, LLC (ASX: ALU), un leader globale nei sistemi di progettazione di prodotti elettronici, annuncia il lancio del BOM ...SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Altium, LLC (ASX: ALU), leader nei software di sviluppo per l'elettronica globale, oggi ha annunciato l'integrazione con ...