Rettore | spoiler su Sanremo? Ecco con chi potrebbe duettare nella serata cover

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Donatellaproprio non riesce a tenere un cecio in bocca e come accaduto nel 2021 quando haato anzitempo la sua presenza a Drag Race Italia, anche quest’anno è ricadutagaffe. Questa volta lo ha fatto citando il Festival die confermando che canterà sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio. Considerando chenon è fra i Big in gara, non fa parte del cast di artisti che si esibiranno sulla Costa Crociera né su quello del Palco Suzuki allestito in Piazza Colombo, significa necessariamente che sarà un’ospite duettante delladedicata alle. #2024, i cinque artisti che si esibiranno sul Palco Suzuki: Lazza, Rosa Chemical, Paola&Chiara, Arisa e Tananai https://t.co/agfZ0LdjSG L’annuncio di ...