Restano gravi le condizioni del neonato | droga forse inalata

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa dato esito negativo il test effettuato nuovamente questa mattina sul sangue del piccolodi Salerno, di tre mesi, ricoverato da ieri al Santobono di Napoli perconseguenze legate ad una forma di meningite batterica che ha reso necessario, nel reparto di rianimazione dell’ospedale napoletano specializzato nella cura dei piccoli, anche di intubare e sostenere la respirazione. Le suedi salutessime. Per i sanitari la positività alla cocaina riscontrata al primo ricovero, d’urgenza, all’ospedale Ruggi di Salerno dove il piccolo era giunto con febbre alta e atteggiamento soporifero, èlegata al fatto che il bimbo ha inalato la cocaina respirando in una stanza dove veniva fumata. Sarà la procura di Salerno con ...

restano gravi le condizioni di Alberto Scagni , condannato a 24 anni e mezzo in primo grado per avere ucciso la sorella Alice il primo maggio del ... (ilgiornaleditalia)

Casi Covid in calo, ma gli ospedalisotto pressione a causa dell'influenza che ha colpito circa un terzo del milione di italiani ... Covid e influenza 'Stiamo purtroppo vedendo polmoniti......superiore Sylvie Retailleau e il Ministro della Transizione verde Christophe Béchual loro ... aveva avanzato l'idea di privare il magnate della recitazione Gérard Depardieu, accusato di...Quando il medico di base non risponde o lo studio è chiuso, o in generale non è reperibile, è possibile rivolgersi alle Aggregazioni Funzionali ...Soccorso Enzo, uno dei pulli della famosa coppia di falchi del Pirellone di Milano Giò e Giulia, ma la sua prognosi resta riservata ...