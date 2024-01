Requiem per un Imperatore

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Le tangenze del Kaiser nel Pantheon: l’“allievo” argentino «Io volevo giocare, però non sapevo in che ruolo, non lo sapevo proprio. Non ne avevo idea. Cominciai da difensore. Giocare da libero mi è sempre piaciuto e tuttora mi affascina, anche adesso che, per paura che mi scoppi il cuore, mi lasciano appena toccare il pallone. Da libero vedi tutto da dietro, hai il campo intero davanti a te, hai la palla e dici: pim! usciamo di là, pum, proviamo dall’altro lato, sei il padrone della squadra». Così il quarantenne Maradona nell’incipit di Io sono el Diego, il suo denso memoir; incipit da integrare con un endorsement di qualche anno dopo, quando il Pibe de oro rivela in un’intervista di essersi ispirato da ragazzo – più che a ogni altro – proprio al Kaiser Beckenbauer. Può sembrare una connessione spiazzante; in realtà è rivelatrice di come molti top player di ogni tempo abbiano una ...