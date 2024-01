Renato Zero | nuovo singolo e sesta data a Firenze per Autoritratto | ecco info e biglietti

(Di venerdì 12 gennaio 2024)dopo i cinque sold out ha annunciato unadei suoi concerti-evento, che salgono così a dodici:lee iUn vero e proprio en plein di sold out per gli appuntamenti fiorentini di, la nuova avventura live prodotta da Tattica con cuisi prepara a riabbracciare il suo pubblico da marzo nei palasport die della sua Roma: dopo il tutto esaurito dei live del 2, 3, 5, 6 e 9 marzo nel capoluogo toscano, arriva oggi l’annuncio di una nuova, la, in programma domenica 10 marzo al Nelson Mandela Forum. Diventano ...

Per festeggia re i 70 anni delle trasmissioni Rai va in onda uno speciale Rischiatutto 70, condotto da Carlo Conti con sei super vip in gara e gli ... ()

Sono già tre i sold out per Autoritratto – I concerti evento che vedranno Renato Zero protagonista sul palco nei prossimi mesi. E proprio per la ... (funweek)

Si aggiunge un'altra data ai concerti evento di Renato Zero al Mandela Forum di Firenze L'articolo Renato Zero a Firenze : sold out, si aggiunge ... ()

Renato Zero torna in concerto a Roma dopo l’evento al Circo Massimo: le date evento da non perdere . Il cantautore compone il suo ... (ilcorrieredellacitta)

... ieri sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma, sold out, con una platea zeppa di personaggi (Fiorello, Paola Cortellesi,, Alberto Matano, Maria Grazia Cucinotta, Mara Venier, tanti ...Istruzioni per l'uso: ha a che fare, sia pur molto indirettamente, con tutto il glam rock storico (Bowie, Gary Glitter, Marc Bolan, Roxy Music, Alice Cooper, New York Dolls, Blondie,, ...Il calendario di "Autoritratto - I concerti evento", il tour di Renato Zero già quasi sold out, si arricchisce di una nuova data.Sala Sinopoli sold out per