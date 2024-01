Regionali | Tajani getta acqua sul fuoco | “Centrodestra? Lavoriamo per una coalizione coesa” E sui tre mandati | “Sono contrario”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) In vista dei prossimi appuntamenti elettorali, in particolare le, “noiper unadi. Così è stato nel 99,99% dei casi”. Così il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonioconversando coi cronisti a Forlì. “Ioconvinto che anche in questa regione ci sarà coesione e ci saranno candidati unitari. Abbiamo dei buoni nomi econvinto che alla fine i risultati non mancheranno non soltanto per la scelta del candidato ma anche il risultato elettorale”. Quanto al possibile terzo mandato, ha ribadito, “siccome un governatore ha talmente tanto potere, più di quanti ne abbia un presidente del Consiglio a livello nazionale, credo che un mandato che duri dieci anni ...