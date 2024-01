Regionali | Soru e l' appello ad Alessandra Todde | ' Troviamo un nome unitario | per il bene della Sardegna'

Renato, candidato alle elezioniin Sardegna, ha rivolto un appello ad Alessandra Todde per trovare una mediazione e un compromesso per presentare un nome unitario da presentare contro la ...Alessandra Todde e Renatostanno iniziando a dialogare per trovare una mediazione in vista delle prossime elezioniin Sardegna.ha chiesto di trovare un nome unitario, l'esponente del M5s è sulla stessa lunghezza d'onda, come testimonia la sua intervista a La Notizia. "Non posso decidere io per lui, ...Le prove di campo largo in Sardegna non vanno benissimo, almeno per ora. Con le scadenze elettorali alle porte, la candidata di M5S e Pd Todde e l'ex presidente della Regione Soru non riescono a trova ...Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - "Non posso decidere io per lui, ma Soru sa bene che se non aiuta a ricomporre il centrosinistra, fa un grande favore alla destra. Mentre, nella nostra coalizione, avrebbe ...