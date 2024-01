Regionali | nessun accordo e Salvini insiste sul terzo mandato

La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'accordo' titola in apertura il maggiore quotidiano nazionale. Nel fondo spazio alle elezioni a Taiwan ('Le paure del mondo a Taiwan'). 'Il Pd ...... mentre non ci saràvantaggio per tutto il personale scolastico e, in una certa misura, ...tempestivamente l'anagrafe delle istituzioni scolastiche in base ai piani di dimensionamento. ...Lunedì 15 gennaio 2024 al Ministero della Salute il confronto organizzato da Culture con il Parlamento Europeo e la Commissione Europea ..."Ho l'orgoglio di dire che quando fui ministro dell'Interno non ci fu alcun episodio luttuoso riferito a migranti, a differenza di quanto avvenuto dopo. La politica del Governo era di contrasto al ...