Regionali | Donzelli | “In Sardegna Truzzu è il candidato migliore | non si discute Troveremo la quadra”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) A pochi giorni dalla presentazione dei candidati e delle liste per leindel prossimo 25 febbraio il centrodestra è sicuro di trovare lasulla scelta del governatore. Che cadrà sul sindaco di Cagliari Paolo, voluto da Fratelli d’Italia primo partito dell’isola, o sul presidente uscente Christian Solinas, sponsorizzato dalla Lega con in mezzo Forza Italia a fare da pompiere. Ne è convinto anche Giovanniche dai microfoni di Tagadà su La 7 assicura che gli alleati troveranno una soluzione. Nei giorni scorsi molti esponenti del partito di Giorgia Meloni hanno sottolineato la necessità che la Lega ceda il passo come fatto FdI per le scorse candidature in Sicilia.è il ...

