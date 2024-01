Regionali | Alessandra Todde | ' Soru fa un favore alla destra se non aiuta a ricomporre il centrosinistra'

Renato Soru, candidato alle elezioniin Sardegna, ha rivolto un appello adTodde per trovare una mediazione e un compromesso per presentare un nome unitario da presentare contro la destra. "Io sono per l'unità: un ...Todde e Renato Soru stanno iniziando a dialogare per trovare una mediazione in vista delle prossime elezioniin Sardegna. Soru ha chiesto di trovare un nome unitario, l'esponente ...Le prove di campo largo in Sardegna non vanno benissimo, almeno per ora. Con le scadenze elettorali alle porte, la candidata di M5S e Pd Todde e l'ex presidente della Regione Soru non riescono a trova ...Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - "Non posso decidere io per lui, ma Soru sa bene che se non aiuta a ricomporre il centrosinistra, fa un grande favore alla destra. Mentre, nella nostra coalizione, avrebbe ...