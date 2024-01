Reggio | inizio dell' anno all' insegna della valorizzazione del patrimonio per il Museo nazionale

Tragedia in una scuola in centro a Reggio Emilia , Muore un ragazzino di 13 anni che frequentava la terza media. È successo stamattina, poco prima ... (orizzontescuola)

Tragedia in una scuola in centro a Reggio Emilia , muore un ragazzino di 13 anni che frequentava la terza media. È successo stamattina, poco prima ... (orizzontescuola)

EMILIA - "Mi aspetto di iniziare come abbiamo finito l'anno passato, di trovare una squadra ... Fischio d'alle 16.15 per la partita che da il via al girone di ritorno. Un match che nasconde ...Und'anno all'insegna dell'apertura alla Città e della valorizzazione del suo patrimonio al Museo Archeologico Nazionale diCalabria . Il ciclo di conferenze "e oltre. Studi, ...Gara impegnativa sabato per i ragazzi di coach Antonio Cugliandro, che cercheranno di iniziare al meglio il 2024, facendo bottino pieno ...Un inizio d’anno all’insegna dell’apertura alla Città e della valorizzazione del suo patrimonio al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria . Il ...