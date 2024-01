Recensione choc | “Pizza eccellente | ma ho mangiato vicino a gay e disabili” La risposta della titolare è da applausi

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 Dal tagliotorta ai caffè costati 60 euro, quella appena passata sarà ricordata come l’estate degli scontrini pazzi che ha suscitato molte polemiche. Se l’epopea degli scontrini sembra essere passata, una nuova epoca è iniziata: quella delle recensioni, un’arma a doppio taglio per i titolari di ristoranti, pizzerie e locali. Oggi “tira” molto la riprova sociale e quindi molti consumatori, prima di scegliere un locale, leggono le recensioni dei precedenti clienti per farsi un’idea del servizio ebontà delle pietanze. Capita però a volte di incappare in recensioni senza senso o davvero fuori luogo, come quella rilasciata da un utente alla pizzeria “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano, in provincia di Lodi, che in poche ore ha fatto il giro del web. La...