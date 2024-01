Recensione choc | “Pizza eccellente | ma ero vicino a un tavolo di gay e c’era anche un disabile”

Non c’è fine alla cattiveria umana. Un concetto ormai chiaro da secoli, ma che in ogni occasione continua a sconvolgerci, come se fosse la prima ... (ildifforme)

a pizzeria: 'Vicino a gay e disabili, cibo ok ma non tornerò' 'Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay , non mi sono accorto subito perchè sono stati composti, e un ragazzo in ...LaUn utente che ha mangiato nel locale ha recensito la pizzeria con una sola stella, non tanto per il cibo che anzi è stato giudicato ottimo, quanto per i 'frequentatori' del locale ...Una recensione choc lasciata su google da un utente ha lasciato sbigottiti i proprietari di una pizzeria. L'autore si è rivolto alla pizzeria "Le Vignole" di ...Una recensione su TripAdvisor ha scatenato una tempesta di polemiche nel cuore della tranquilla cittadina di Sant'Angelo Lodigiano. La pizzeria Le Vignole, ...