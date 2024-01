Re Carlo e la regina Camilla visiteranno l’Australia nel 2024

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Entro la fine delsi prevede che ree lafacciano il loro primo viaggio da monarchi in Australia e Nuova Zelanda. Secondo quanto riferito, la visita avverrà come parte di un viaggio a lungo raggio che si svolgerà ad ottobre, quando la coppia di sovrani parteciperà alla riunione dei capi di governo del Commonwealth (CHOGM) a Samoa. Un portavoce del Governo ha dichiarato al quotidiano The Australian che “il primo ministro gode di un rapporto affettuoso con il Re e non vede l’ora di accogliere Sua Maestà in Australia entro la fine dell’anno“. Il vertice, che si svolge ogni due anni e comprende i 56 paesi membri del Commonwealth, inizierà il 21 ottobre. Buckingham Palace deve ancora annunciare formalmente la visita, ma gli esperti prevedono la presenza della coppia. Re ...

E se Carlo III non ci pensasse minimamente ad abdicare in favore del figlio William? La Corona inglese è una cosa seria e non sarà certo un ... (ilfattoquotidiano)

L'Australia, di cuiè il capo di Stato, è una meta importante. LaElisabetta c'era andata l'ultima volta nel 2011. Poi nel 2018e Camilla, allora solo principi di Galles, hanno ...Presidente Rienzi, lei rischia di passare alla storia come l'uomo che ha piegato ladegli influencer Chiara Ferragni. Ne è coscienteRienzi, presidente Codacons 'Io in realtà penso che ...In molti ricorderanno il video diventato virale in cui una turista pugliese a Londra invitava il principe William, nel giorno dell'incoronazione di Carlo III, a ...Con il 2024 si apre una nuova stagione di viaggi internazionali per la famiglia reale britannica. E non si tratta solo di Carlo e Camilla. A quanto scrive Hello, è possibile che in primavera arrivino ...