RB Lipsia-Eintracht Francoforte sabato 13 gennaio 2024 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Riparte ildel RBdi Rose che sta per chiudere il girone d’andata della Bundesliga al quarto posto in classifica a +6 dal Borussia Dortmund e a soli 4 punti dal Bayern Monaco secondo. La prima gara della stagione vede i sassoni impegnati in casa contro l’di Toppmoeller, che con 24 punti è ai margini della zona europea e InfoBetting: Scommesse Sportive e

... di proprietà del, torna in Spagna in prestito al Getafe. L'Francoforte continua a rinforzarsi: dopo Van De Beek preso dallo United, arriva anche Kalajdzic. Marcos Leonardo al ......passerà da Budapest all'Francoforte con un contratto quinquennale in estate. Castello Lukeba (FRA, 21 " Leipzig) Ha fatto passi da gigante in due stagioni con il Lione prima che il...Fermo ai box, Assan Ouédraogo continua a far parlare di sè sul mercato. Il centrocampista dello Schalke 04 difficilmente approderà ...Non è andata bene l'esperienza in prestito di Fabio Carvalho al Lipsia (che ha appena preso Elmas): il centrocampista torna quindi al Liverpool ...