RB Leipzig vs Eintracht Francoforte – probabili formazioni

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La quarta affronta la sesta in Bundesliga sabato 13 gennaio pomeriggio: l’RBospita l’alla Red Bull Arena. Mentre i Die Roten Bullen cercano la quinta vittoria in casa, le Aquile cercano di evitare la terza sconfitta consecutiva in trasferta. Il calcio di inizio di RBvsè previsto alle 15:30 Anteprima della partita RBvsa che punto sono le due squadre RBL’RBha avuto molte soddisfazioni nel periodo festivo, con quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni all’inizio di dicembre, ma è stato costretto ad accontentarsi di un punto nel pareggio per 1-1 con il Werder Brema ...

Tecnico e rapido, il nazionale U21 passerà da Budapest all'Francoforte con un contratto quinquennale in estate. Castello Lukeba (FRA, 21 ") Ha fatto passi da gigante in due stagioni ...Harry Kane kann gegen die TSG Hoffenheim einen Rekord von Lewandowski brechen, dem VfB Stuttgart winkt ein Vereinsrekord. SPORT1 hat die spannendsten Statistiken zum 17. Spieltag.Nach der Winterpause ...Das macht sonst kein anderer Bundesligist: RB-Coach Marco Rose stellt Janis Blaswich und Peter Gulacsi auf eine Stufe. Doch gegen die SGE am Samstag wird Blaswich im Kasten stehen. Was steckt hinter d ...