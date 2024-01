“Rapito” di Bellocchio miglior film 2023 per critici cinematografici

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (askanews) – “” è per il Sindacato NazionaleilItaliano dell’anno. La cerimonia di premiazione avrà luogo nell’ambito della 35esima edizione del TriesteFestival al Politeama Rossetti il 23 gennaio con questa motivazione: “Uno scontro politico, una guerra di religione, un dramma psicanalitico calato nel corpo e nella mente di un protagonista che all’inizio ha solo sei anni. Nella conversione forzata di Edgardo Mortara, piccolo ebreodal Vaticano nel 1857, Marcoritrova le radici del suo lungo percorso cinematografico con l’impeto degli esordi e la maturità del maestro. Rievocando in tutta la sua potenza e la sua ambiguità morale una sorta di “caso Dreyfus” ante litteram, ...

Dopo il successo dell'uscita in sala negli USA, "Rapito" di Marco Bellocchio è stato accolto con successo anche dal pubblico francese, dove è uscito a novembre e ha già registrato 250.000 spettatori, ed è tra i migliori film dell'anno per Télérama.