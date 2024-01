Raid Usa-Gb contro gli Houti in Yemen | i ribelli filoiraniani minacciano ritorsioni

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (askanews) – Iaerei condottiobiettivi Houthi inda Stati uniti e Regno unito sono stati “limitati, necessari e proporzionati nell’autodifesa”. E’ questa la posizione di Washington e Londra, espressa nelle parole del premier britannico Rishi Sunak e del presidente americano Joe Biden, dopo gli attacchi effettuati16 siti collegati aiiti e che hanno causato almeno cinque morti. Azioni condannatiìe da Iran, Hamas, Hezbollah e naturalmente Houthi, che hanno minacciatoe hanno annunciato che non interromperanno gli attacchile navi nel Mar Rosso. Missili da crociera Tomahawk sono stati lanciati da navi da guerra statunitensi e jet americani su obiettivi in diverse aree dello ...

Colpita anche Sanaa. Mosca accusa: "Così s'innesca un'escalation distruttiva".su 60 obiettivi, nel mirino le postazioni dei miliziani filo - iraniani in risposta agli ...e Gb hanno colpito ...Leggi anchee Gb contro Houthi in Yemen. I ribelli: "Pagherete prezzo pesante" Sudafrica sfida Israele, la mossa di Tel Aviv contro l'accusa di genocidio a Gaza Israele, ancorasu Gaza. ...I miliziani: "Uccisi 5 nostri combattenti nei raid, risponderemo agli attacchi". Hamas: "Ci saranno conseguenze". Russia chiede riunione urgente Consiglio sicurezza Onu ...Si allarga il conflitto in Medio Oriente dopo i raid effettuati nella notte dalle forze armate statunitensi e britanniche ...