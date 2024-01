Raid Usa e Gb | Houthi | “Attacchi ingiustificati contro Yemen | pagherete prezzo pesante”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Il nostro Paese è stato sottoposto a un massiccio attacco aggressivo da parte di navi, sottomarini e aerei da guerra americani e britannici. L’America e la Gran Bretagna dovranno essere pronte a pagare une a sopportare tutte le terribili conseguenze di questa palese aggressione”. Ad affermarlo è stato il viceministro degli Esteri degli, Hussein al-Ezzi, in una dichiarazione pubblicata dalla televisioneAl Masirah, dopo gliaerei delle forze armate statunitensi e del Regno Unito. “Non c’è alcuna giustificazione a questa aggressionelovisto che non c’erano minacce sulla navigazione internazionale attraverso il Mar Rosso. L’obiettivo erano e resteranno le navi legate a Israele e quelli che si recavano ...

(Adnkronos) – "Non c'è alcuna giustificazione a questa aggressione contro lo Yemen visto che non c'erano minacce sulla navigazione internazionale ... (periodicodaily)

"Non c'erano minacce sulla navigazione internazionale attraverso il Mar Rosso. L'obiettivo erano e resteranno le navi legate a Israele". Russia ... (sbircialanotizia)

Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – "Non c'è alcuna giustificazione a questa aggressione contro lo Yemen visto che non c'erano minacce ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – “Non c’è alcuna giustificazione a questa aggressione contro lo Yemen visto che non c’erano minacce sulla navigazione internazionale ... ()

L’obiettivo è interrompere gli attacchi alle navi in transito nel Mar Rosso. La milizia yemenita: “Azione ingiustificata, non c’era alcuna ... (ilfattoquotidiano)

Pere Gran Bretagna attacco è 'azione difensiva' La dichiarazione sottolinea 'l'importanza di mantenere la sicurezza e la stabilità della regione del Mar Rosso, dove la libertà di navigazione è ......33 Houti: gli attacchi alle navi collegate a Israele continueranno 02:25 Houti: "e Gran Bretagna si preparino a pagare prezzo pesante" 00:44 Iniziatiaerei- Gb a obiettivi houti in ...Guerra nel Mar Rosso. Il portavoce del ministero degli Esteri dell'Iran, Nasser Kanani, ha «fermamente condannato gli attacchi di Usa e Gran Bretagna contro varie città in ..."Non c'erano minacce sulla navigazione internazionale attraverso il Mar Rosso. L'obiettivo erano e resteranno le navi legate a Israele". Russia chiede riunione urgente Consiglio sicurezza Onu ...