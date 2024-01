Raid Usa e Gb | Houthi | “Attacchi ingiustificati contro Yemen”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – "Non c'è alcuna giustificazione a questa aggressionelovisto che non c'erano minacce sulla navigazione internazionale attraverso il Mar Rosso. L'obiettivo erano e resteranno le navi legate a Israele e quelli che si recavano verso i porti della Palestina occupata". Ad affermarlo è un portavoce degli, Mohamed Abdel Salam, in un post su 'X' dopo gliaerei delle forze armate statunitensi e del Regno Unito. Isono avvenuti nella notte. Nel mirino diversi obiettivinelle aree dellollate dal gruppo armato filo iraniano dopo i ripetutidi droni e missili alle navi commerciali nel Mar Rosso. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ...

(Adnkronos) – "Non c'è alcuna giustificazione a questa aggressione contro lo Yemen visto che non c'erano minacce sulla navigazione internazionale ... (periodicodaily)

Glie la Gran Bretagna hanno lanciato attacchi contro postazioni Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non proseguire i loronel Mar Rosso. Paesi Bassi, Australia, Canada ...Leggi anchee Gb contro Houthi in Yemen. Biden: "Risposta a attacchi contro navi" Chi sono gli Houthi, perché Biden ha ordinato attaccoSe hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...Coinvolti anche altri Paesi alleati degli Usa, tra cui Paesi Bassi, Australia, Canada e Bahrein, che dovrebbero supporto.